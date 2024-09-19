Живой нашли пропавшую жительницу Кубани, разыскиваемую в Ростовской области

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Живой нашли пропавшую 41-летнюю жительницу Краснодарского края, разыскиваемую в Ростовской области. О том, где находится Олеся Рождественская (Бугаева), ничего не было известно с 8 сентября.Женщина, которая направлялась из города Тимашевска в Москву, пропала. Вскоре она перестала выходить на связь с родными. Они обратились за помощью к волонтерам, которые начали поиски.О том, что Олесю нашли живой, добровольцы сообщили 19 сентября. Где она была все это время, не сообщается.