Алексей Логвиненко: В Ростове начался второй этап реконструкции улицы Вавилова

Фото: Администрация Ростова

В столице Дона полным ходом идет реконструкция одной из крупнейших транспортных артерий города — улицы Вавилова. Для сокращения сроков параллельно с выполнением работ в рамках первого этапа дорожные службы начали реализовывать мероприятия второго этапа. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.— Одновременно ведется строительство трех путепроводов, - подчеркнул Алексей Валентинович. — На одном путепроводе произвели погружение бетонных свай, ведется армирование ростверков. На втором путепроводе производятся работы по бурению и бетонированию свай. На третьем приступили к возведению съездов.Подходит к завершению строительство основной дороги первого этапа и местных проездов. Специалисты занимаются работами по устройству тротуаров. Также ведется переустройство сетей водоснабжения, сетей бытовой канализации, сетей электроснабжения, связи, строительство колодцев и труб ливневой канализации, начато возведение подпорных стен.- Подрядной организацией постоянно ведутся работы по поддержанию в нормативно-техническом состоянии существующего дорожного покрытия в целях безопасного проезда автотранспорта, в том числе пассажирского, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону.Напомним, что в соответствии с условиями договора подрядная организация должна завершить работы в 2025 году, обеспечив реконструкцию не только основной дороги и входящего в его состав путепровода, но и более семи километров местных проездов.