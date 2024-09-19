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В Ростовской области задержали мужчину, избившего инвалида в Подмосковье

В Ростовской области задержали мужчину, избившего инвалида в Подмосковье
В Волгодонском районе полицейские задержали мужчину, избившего инвалида в Подмосковье. Об этом сообщили 18 сентября в УМВД по Московской области.

По предварительным данным, 25 августа в городе Химки в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне «Велтон парк» произошло нападение. Подозреваемый встретил 20-летнего молодого человека с ограниченными возможностями. Внезапно мужчина начал его жестоко избивать. После этого подозреваемый сбежал.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Его срочно госпитализировали. Нападавшего удалось задержать только в Волгодонском районе Ростовской области. Он признался, что в момент нападения был пьян.

- В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Побои», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ростов.ру
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