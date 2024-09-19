В Ростове в разгар рабочего дня тысячи горожан остались без электричества

Фото: ростов.ру

В Ростове тысячи горожан Ленинского района остались без света. Авария на электросетях случилась около 15:00.В домах, расположенных на улицах Воронежская, Футбольная, Курская, Липецкая, в переулке Тамбовский, а также Полярная, Саратовская, Мечникова, Возрождения, Джапаридзе и Раевского, отключили электричество.Также, без электроэнергии остались дома на улицах Курганная, Пирамидная, Смотровая, Передовая, Окраинная, Городская, Культурная, К.Либкнехта, в переулке Хабаровском и на улице Павленко.Как сообщили в «Донэнерго», авария будет устранена в течение трех часов. Подачу электроэнергии восстановлена к 18:00.