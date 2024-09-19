В Ростове в Соборном огромная ветка повисла на проводах

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону огромная ветка повисла на проводах. Об этом сообщают местные жители на сайте благоустройства 19 сентября.Как сообщили местные жители, ветвь упала на провод в переулке Соборном, 87/71. На снимках видно, что часть растения повисла прямо на ЛЭП недалеко от пешеходной дорожки.- Просьба посодействовать в устранении, - сказано в сообщении.В любой момент ветка может оборвать электропровода. Чтобы избежать происшествий, необходимо как можно скорее убрать ветвь.