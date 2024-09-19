В Ростове на Добровольского водитель КамАЗа сбил насмерть 13-летнего мальчика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель КамАЗа насмерть сбил подростка с самокатом. Авария случилась 19 сентября на улице Добровольского, 17.Предварительно, 22-летний парень за рулем КамАЗа двигался по автодороге около 16:40. Молодой человек решил проскочить на красный сигнал светофора, но не заметил мальчика с самокатом. Многотонное авто переехало подростка.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП 13-летний мальчик скончался на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.