В Ростове на Добровольского водитель КамАЗа сбил насмерть 13-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону водитель КамАЗа насмерть сбил подростка с самокатом. Авария случилась 19 сентября на улице Добровольского, 17.
Предварительно, 22-летний парень за рулем КамАЗа двигался по автодороге около 16:40. Молодой человек решил проскочить на красный сигнал светофора, но не заметил мальчика с самокатом. Многотонное авто переехало подростка.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП 13-летний мальчик скончался на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.