В Каменске-Шахтинском Ростовской области с многоэтажного дома на оживлённую улицу летят кирпичи

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В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области с многоэтажного дома на оживлённую улицу летят кирпичи. 18 сентября жители города поделились в социальных сетях видео, на котором запечатлено это опасное явление.Жители дома по адресу: улица Ленина, 75 уже давно жалуются на плохое состояние здания. По всем стенам трёхэтажного дома пошли трещины. Кроме того, с фасада начали падать булыжники, и прохожие рискуют получить удар кирпичом по голове.Стоит отметить, что этот дом был построен в 1961 году, и в последний раз его крыша реставрировалась в 2008 году. Ближайший ремонт многоквартирного здания запланирован на следующий год. Однако жители обеспокоены тем, что до этого времени кто-то может пострадать от падающих кирпичей.