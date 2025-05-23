Фото: Дондей

В Ростове из-за проведения спортивного забега изменится схема общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.В период с 6:00 до 13:00 24 мая произойдут изменения в движении автобусов, троллейбусов и трамваев.Автобусы №№ 3, 3а, 7 и 67 будут следовать по маршруту: улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский — улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях.Автобусы №№ 70, 80 и 88 будут следовать по маршруту: улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский — улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова — улица 20-я Линия — площадь Карла Маркса и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях.Автобусы №№ 24, 55, 81, 84 и 98 будут следовать по маршруту: проспект Театральный — проспект Шолохова — улица 20-я Линия — площадь Карла Маркса и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях.Автобусы № 39 будут следовать по маршруту: проспект Ворошиловский — Ворошиловский мост — Восточное шоссе — транспортная развязка в районе улицы Пойменной — улица Бориса Слюсаря — улица Левобережная и далее – по своему маршруту в обоих направлениях.Троллейбусы маршрута № 1 будут следовать по маршруту: площадь Привокзальная — улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова и далее – по своему маршруту в обоих направлениях.Троллейбусы маршрутов №№ 2 и 22 будут следовать по маршруту: площадь Привокзальная — улица Красноармейская — проспект Театральный — проспект Шолохова — улица 20-я Линия — площадь Карла Маркса и далее – по своим маршрутам в обоих направлениях. В обратном направлении: площадь Карла Маркса — улица 20-я Линия — улица Лекальная — улица 22-я Линия — проспект Шолохова — проспект Театральный — улица Красноармейская — площадь Привокзальная.Трамваи маршрута № 4 будут следовать по маршруту: улица Станиславского — проспект Будённовский — улица Максима Горького — улица Ченцова и далее – по своему маршруту в обоих направлениях.Трамвайный маршрут № 1 будет временно приостановлен, а его подвижной состав будет перераспределён на другие трамвайные маршруты.Также будет отключено электроснабжение электротранспорта на улице Советской, площади Театральной и улице Большой Садовой – на участке от проспекта Театрального до проспекта Соколова.