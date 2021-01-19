Десятки жилых домов Ростова почти на день останутся без света

В Ростове 21 января пройдут плановые отключения электричества. Без света останутся десятки домов почти на целый день.Как сообщили в городской администрации, лампочки потухнут с 10.00 до 12.00 от улицы Большой Садовой до переулков Халтуринского и Островского. Подачу электроэнергии приостановят в это же время от улицы Максима Горького до проспекта Чехова.От улицы Темерницкой до проспекта Буденновского света не будет с 9.00 до 18.00. Отключения также ожидают жильцов домов от улицы Максима Горького до проспекта Соколова с 13.00 до 16.00.