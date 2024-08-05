В Ростове из-за дождей коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

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В Ростове-на-Дону из-за дождей коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко.Согласно данным синоптиков, до конца дня 5 августа ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Не следует парковать машины под ветхими деревьями и другими непрочными конструкциями. Также при переходе проезжей части необходимо убрать все ненужное из рук и не использовать наушники.