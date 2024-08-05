Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за дождей коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

В Ростове из-за дождей коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону из-за дождей коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Согласно данным синоптиков, до конца дня 5 августа ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.

В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Не следует парковать машины под ветхими деревьями и другими непрочными конструкциями. Также при переходе проезжей части необходимо убрать все ненужное из рук и не использовать наушники.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.