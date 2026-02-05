Фото: Дондей

В Ростове уже третий день не ходят четыре трамвайных маршрута. Всему виной заснеженные трамвайные пути.2 февраля на донской регион обрушилась непогода. В результате дороги завалило снегом. Это препятствовало движению части общественного транспорта: временно перестали ходить троллейбусы и трамваи. Спустя несколько дней троллейбусное сообщение возобновили, а вот трамвайное полностью пока нет.Из пяти маршрутов уже третий день на линию вышел только №1. Остальные №№4,6,7,10 пока не могут возобновить движение.Когда все маршруты возобновят движение неизвестно.