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В Ростове минувшей ночью работали 130 спецмашин для обработки тротуаров

В Ростове минувшей ночью работали 130 спецмашин для обработки тротуаров

В Ростове-на-Дону для борьбы с гололедицей на улицах и тротуарах минувшей ночью были задействованы 130 специализированных машин. Об этом информировал и.о. главы администрации Александр Скрябин на своих страницах в социальных сетях.

Коммунальные службы обработали дороги, тротуары и остановки с помощью 700 тонн противогололедных средств.

Александр Скрябин добавил, что работы продолжаются, к уборке привлечены 130 единиц спецтехники и 600 рабочих.

Важно отметить, что в ближайшие сутки на территории Ростовской области ожидаются резкие колебания температур, снегопады, налипание снега на проводах и образование гололеда.
Фото: Dоnday
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