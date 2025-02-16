В Ростове минувшей ночью работали 130 спецмашин для обработки тротуаров

Фото: Dоnday

В Ростове-на-Дону для борьбы с гололедицей на улицах и тротуарах минувшей ночью были задействованы 130 специализированных машин. Об этом информировал и.о. главы администрации Александр Скрябин на своих страницах в социальных сетях.Коммунальные службы обработали дороги, тротуары и остановки с помощью 700 тонн противогололедных средств.Александр Скрябин добавил, что работы продолжаются, к уборке привлечены 130 единиц спецтехники и 600 рабочих.Важно отметить, что в ближайшие сутки на территории Ростовской области ожидаются резкие колебания температур, снегопады, налипание снега на проводах и образование гололеда.