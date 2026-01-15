В Ростове назначили нового и. о. главы администрации Железнодорожного района

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону назначили исполняющего обязанности главы администрации Железнодорожного района. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на собственный источник.На новый пост заступил бывший заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства района Артур Хостов. Ранее главой администрации Железнодорожного работал Андрей Косенко. Он занимал пост более четырех лет, а затем был назначен на пост заместителя главы администрации города по внутренней политике.За время, пока Косенко работал главой администрации района, у многих жителей сложилось о нем положительное впечатление. Он часто ездил по району и лично встречался с гражданами.