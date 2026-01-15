Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области маршрутка с семью пассажирами съехала в кювет из-за снегопада

В Ростовской области маршрутка с семью пассажирами съехала в кювет из-за снегопада

В Ростовской области маршрутка с семью пассажирами съехала в кювет из-за снегопада. ДТП произошло утром 15 января в хуторе Гузиново Неклиновского района.

По информации региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель маршрутки «Хендай Каунти», следовавшей по маршруту Таганрог — А. Маркова, не справился с управлением при повороте из-за снегопада и съехал в кювет.

В момент аварии в салоне маршрутки находились семь человек. Двое пассажиров, 50 и 57 лет, пострадали.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.