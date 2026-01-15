Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области маршрутка с семью пассажирами съехала в кювет из-за снегопада. ДТП произошло утром 15 января в хуторе Гузиново Неклиновского района.По информации региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель маршрутки «Хендай Каунти», следовавшей по маршруту Таганрог — А. Маркова, не справился с управлением при повороте из-за снегопада и съехал в кювет.В момент аварии в салоне маршрутки находились семь человек. Двое пассажиров, 50 и 57 лет, пострадали.