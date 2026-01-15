Фото: DonDay

В Ростове для расчистки дорог и тротуаров во время снегопада задействуют 114 единиц спецтехники. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.Синоптики предупредили, что в донской столице 15 января весь день будет идти снег. С раннего утра коммунальные службы начали обрабатывать дороги и тротуары противогололёдными реагентами. В течение дня планируется задействовать 114 единиц техники и около 380 сотрудников, которые будут заниматься уборкой снега и наледи.