Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове для расчистки дорог и тротуаров во время снегопада задействуют 114 единиц спецтехники

В Ростове для расчистки дорог и тротуаров во время снегопада задействуют 114 единиц спецтехники

В Ростове для расчистки дорог и тротуаров во время снегопада задействуют 114 единиц спецтехники. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

Синоптики предупредили, что в донской столице 15 января весь день будет идти снег. С раннего утра коммунальные службы начали обрабатывать дороги и тротуары противогололёдными реагентами. В течение дня планируется задействовать 114 единиц техники и около 380 сотрудников, которые будут заниматься уборкой снега и наледи.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.