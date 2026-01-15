На автодороге Ростовской области водитель авто погиб в лобовом ДТП с фурой

- В результате ДТП водитель автомобиля «Джили Атлас» погиб на месте, - сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На автодороге Ростовской области водитель авто погиб в лобовом столкновении с фурой. Трагедия случилась 15 января на трассе М-4 «Дон».По предварительной информации, 60-летний автовладелец «Джили Атлас» проезжал Октябрьский район. Вероятно, он решил увеличить скорость, из-за чего потерял управление. Автомобиль занесло на встречку. В это время по встречной полосе движения ехал грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом. Легковая машина на скорости влетела в фуру.