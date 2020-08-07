В Ростове из-за коронавируса остаются под наблюдением 2 461 человек

В Ростове-на-Дону из-за коронавирусной инфекции под наблюдением остаются 2 461 человек. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.В после зрения врачей ростовчане попали из-за того, что каким-либо образом могли сталкиваться с зараженными COVID-19 людьми. При этом, за последние сутки из-под наблюдения выбыли 38 человек.Ростов до сих пор остается лидером по числу заболевших на Дону. За последние сутки инфекция подтвердилась у 50 человек. С начала пандемии в донской столице умерли 92 человека.