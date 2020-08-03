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В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 2 328 человек

В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 2 328 человек
В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся 2 328 человек. Об этом сообщает городская администрация.

В обсерваторе пребывают девять человек. Все остальные граждане – дома, на самоизоляции.
За сутки выбыли из-под наблюдения 175 человек.

В поле зрения врачей они попали из-за того, что могли контактировать с инфицированными.

Стоит отметить, что в Ростове за последние сутки выявили 54 заболевших. Донская столица по-прежнему лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Здесь зафиксирован 5 091 человек с COVID-19.

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