В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 2 328 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся 2 328 человек. Об этом сообщает городская администрация.В обсерваторе пребывают девять человек. Все остальные граждане – дома, на самоизоляции.За сутки выбыли из-под наблюдения 175 человек.В поле зрения врачей они попали из-за того, что могли контактировать с инфицированными.Стоит отметить, что в Ростове за последние сутки выявили 54 заболевших. Донская столица по-прежнему лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Здесь зафиксирован 5 091 человек с COVID-19.