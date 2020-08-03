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Из-за коронавируса под наблюдением в Ростове находятся 2 358 человек

Из-за коронавируса под наблюдением в Ростове находятся 2 358 человек
В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся 2 358 человек. Данные публикует городская администрация.

Так, за последние сутки из-под наблюдения выбыли 128 человек. При этом в обсерватор помещены девять граждан.

Стоит отметить, что в Ростове зафиксировали еще 77 заболевших. Всего в донской столице насчитывается 5 168 инфицированных. В области эта цифра достигла 13 593.

В Ростове, как и в других городах региона, продолжает действовать «масочный» режим. Люди должны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

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