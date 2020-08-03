Из-за коронавируса под наблюдением в Ростове находятся 2 358 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков из-за коронавирусной инфекции находятся 2 358 человек. Данные публикует городская администрация.Так, за последние сутки из-под наблюдения выбыли 128 человек. При этом в обсерватор помещены девять граждан.Стоит отметить, что в Ростове зафиксировали еще 77 заболевших. Всего в донской столице насчитывается 5 168 инфицированных. В области эта цифра достигла 13 593.В Ростове, как и в других городах региона, продолжает действовать «масочный» режим. Люди должны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.