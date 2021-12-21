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В Ростове из-за эпидобстановки сократили время празднования Нового года

В Ростове из-за эпидобстановки сократили время празднования Нового года

В Ростове с середины декабря начнется обширная программа мероприятий, посвященная Новому году. Жители и гости города смогут найти развлечения по вкусу и насыщенно провести праздничные выходные.

С 16 декабря детям будут показывать представление «Новые приключения Шуршиков, или Операция: «Спасти Новый год». Посмотреть его маленьким зрителям можно до 30 декабря в историческом парке «Россия - моя история».

Открытие главной городской елки в парке имени Горького состоится 28 декабря с 18 до 21 часа. Власти Ростова сняли ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий, однако сократили время. Встретить Новый год на улице, под звуки салюта и в атмосфере праздничной суеты ростовчане, к сожалению, не смогут.

Однако, с 29 по 30 декабря на центральных улицах Ростова можно будет встретиться и даже прокатиться на новогоднем трамвае. Его пускают в донской столице уже второй год подряд. Трамвай будет курсировать вблизи Центрального рынка и площади Театральной с 11 до 16 часов. В эти же дни с 18 до 22 часов на экране в парке Горького будут транслировать новогодние программы и поздравления.
В канун Нового года, 31 декабря, с 11 до 14 часов пройдет акция «Остановка с Дедом Морозом». С 19 до 21 часа будет праздничная программа, посвященная встрече 2022 года.

Утро 1 января начнется с новогоднего забега «Побегай 1 января». Он состоится с 11 до 12 часов. Принять участие могут все желающие. Старт запланирован от главной елки в парке Горького. На следующий день с ж/д вокзала в 9:40 отправится праздничный маршрут «Поезд Деда Мороза». А с 3 по 9 января в городе будет проходить анимационная программа.
Фото: 1zoom.ru
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