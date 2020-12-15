Опубликована программа новогодних мероприятий в Ростове

В Ростове с 18 декабря 2020 года по 13 января 2021-го пройдут десятки мероприятий, посвященных Новому году. Центр города и районы погрузятся в атмосферу праздника. Жители Ростова и гости города могут найти развлечение по вкусу и насыщенно провести выходные. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.В Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре состоится несколько спектаклей. С 18 по 30 декабря в 19:00 пройдут «Бенгальские огни. Почта Деда Мороза». Там же 20 декабря 2020 года, 2 и 3 января 2021 года дважды в день (в 11:00 и 14:00) ростовчане могут сходить на спектакль «Золушка», а с 26 по 31 декабря - на «Кентервильское привидение» в 11:00 и 14:00.С 25 по 28 декабря пройдут открытия районных елок. На центральной площадке празднования - в парке имени Горького - расположится новогодняя фотозона.Впервые в Ростове по центральным улицам запустят новогодний трамвай. Прокатиться на нем можно в период с 25 по 30 декабря с 11:00 до 13:00.С 26 по 30 декабря для маленьких дончан подготовили встречу с Дедом Морозом в формате «Мобильный Дед Мороз».28 декабря станет ключевым днем всех торжественных мероприятий: состоится торжественное открытие главной городской елки, запланированное на 20:00. А 29 декабря с 20:00 до 22:00 покажут гала-концерт городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова».С 19:30 до 21:00 30 декабря запланирована театрализованная игровая программа «В гостях у сказки».В праздничный вечер, 31 декабря, ростовчан ждет концерт «Новогодний огонек» с 19:30 до 21:00.Поздравления выдающихся ростовчан, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств пройдут с 28 по 31 декабря.В течение двух недель, с 21 декабря 2020-го по 13 января 2021 года состоятся различные праздничные новогодние и рождественские программы в библиотеках и парках Ростова-на-Дону.С полным списком запланированных мероприятий можно ознакомиться ниже.