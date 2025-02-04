В Ростове из-за гололеда увеличат количество спецтехники

-Мы приняли решение увеличить наш автопарк до 240 единиц, которые будут задействованы для уборки снега и обработки ко всему прочему против гололедицы, - добавил Александр Скрябин.

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В Ростове-на-Дону планируется увеличение числа специализированных машин в связи с высоким риском образования наледи на улицах и тротуарах. Об этом рассказал в своих социальных сетях исполняющий обязанности мэра города Александр Скрябин.Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 4 февраля ожидаются морозы до -6 градусов, что может спровоцировать образование гололеда на дорогах.В настоящее время сотрудники продолжают очищать тротуары, остановочные пункты.Напомним, что с 3 февраля в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снегопады, гололедицу и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.