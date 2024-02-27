В Ростове из-за ДТП парализовано движение на Таганрогской
В Ростове на улице Таганрогской парализовано движение из-за ДТП. Пробка образовалась 27 февраля в 09:00.
В районе дома № 181 произошла массовая авария с участием трех транспортных средств. Затор протяженностью несколько километров растянулся от улицы Тульской до улицы Внешней. Водители раздражены из-за того, что им приходится долго стоять в пробке.
В региональном УГИБДД пока не давали комментариев по поводу аварии.
С учетом дорожной обстановки водителям лучше искать альтернативные пути для поездок, чтобы не попасть в затор.