В Ростове из-за ДТП парализовано движение на Таганрогской

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В Ростове на улице Таганрогской парализовано движение из-за ДТП. Пробка образовалась 27 февраля в 09:00.В районе дома № 181 произошла массовая авария с участием трех транспортных средств. Затор протяженностью несколько километров растянулся от улицы Тульской до улицы Внешней. Водители раздражены из-за того, что им приходится долго стоять в пробке.В региональном УГИБДД пока не давали комментариев по поводу аварии.С учетом дорожной обстановки водителям лучше искать альтернативные пути для поездок, чтобы не попасть в затор.