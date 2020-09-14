В Ростовской области второй месяц ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Пропавшего 45-летнего мужчину ищут в Ростовской области. О местонахождении Вячеслава Белоусова нет информации больше месяца.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, мужчина ушел из дома в Аксае 4 августа. С тех пор его никто не видел. Родственники написали заявление в полицию с просьбой помочь найти Вячеслава.На вид ему 45-50 лет. Рост пропавшего составляет около 170-175 сантиметров. У него европейский тип лица, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В чем был одет мужчина, неизвестно.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефону: 102, 02 или 8 (863-50) 5-40-49.