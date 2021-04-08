В Ростове ищут перевозчика на новый маршрут № 98

Департамент транспорта Ростова ищет перевозчика на новый маршрут № 98, который свяжет станцию Первомайскую и ЖК «Красный Аксай». Контракт с ним подпишут сроком на два года: с 1 июня 2021 года до 31 июля 2023-го.На маршрут выйдут 22 автобуса большого класса с экологическими двигателями, кондиционерами и оборудованием для маломобильных групп населения.Новый маршрут свяжет ЖК «Красный Аксай» с улицей Красноармейской, проспектами Стачки и Коммунистическим, а также улицей Малиновского.