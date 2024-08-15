В Ростове горожане назвали разрушенную дорогу «Прощай, подвеска»

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В Ростове на Вертолетном поле дорогу, усыпанную ямами, назвали «Прощай, подвеска». Речь идет об участке дороги на Труженников между улицами Батуринской и 2-й Володарской.По словам автомобилистов, покрытие не позволяет проехать без риска повредить подвеску. Дорога выглядит так, словно подверглась бомбардировке. Здесь не только автомобиль, но и неосторожный пешеход может оступиться и упасть. Во время дождей ямы заполняются водой, и водитель, не знающий о глубине ям, может попасть в них.- По документам дорогу только недавно приняли на баланс, и когда-то, может быть, её приведут в порядок! - возмущается ростовчанка.Стоит отметить, что улица Труженников вошла в план ремонта дорог. Работы по ее благоустройству должны провести в 2023 - 2024 году. Остается надеяться, что ремонтом покрытия займутся уже в ближайшее время, так как сроки поджимают.