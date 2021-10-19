В Ростове горбольница № 4 снова пытается купить кислород для больных коронавирусом
МБУЗ «Городская больница № 4 города Ростова-на-Дону» снова ищет поставщика кислорода для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ повторно разместили на сайте госзакупок 21 октября.
Ранее аналогичная закупка была признана несостоявшейся - тогда ни один из возможных подрядчиков не подал заявку на участие. Через несколько дней медучреждение попыталось приобрести кислород. При этом цена осталась прежней - 4,9 миллиона рублей. За эту сумму поставщик должен поставить в медучреждение 54,3 тысячи баллонов кислорода объемом по 40 литров каждый. Поставки нужно произвести до конца 2021 года.
Напомним, такая же ситуация была и у РОКБ. Областная клиническая больница не смогла найти поставщиков и опубликовала новую закупку. Однако это медучреждение повысило цену контракта на шесть миллионов рублей.