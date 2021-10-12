РОКБ снова пытается закупить кислород, увеличив цену до 36,9 миллиона рублей
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» снова попытается закупить кислород для больных COVID-19. Соответствующий документ 14 октября появился на сайте государственных закупок.
По контракту подрядчик должен предоставить РОКБ 419 952 баллона кислорода для пациентов, болеющих коронавирусом. Поставки рассчитаны до конца 2021 года. Сумма контракта при этом увеличилась почти на шесть миллионов рублей - до 36,9. Медучреждение планирует оплатить кислород за счет средств, полученных в 2021 году на обязательное медицинское страхование.
Напомним, ранее медучреждение собиралось приобрести то же количество кислорода за 31 миллион рублей. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.
По словам главного врача РОКБ Вячеслава Коробки, причиной несостоявшейся закупки стали правила формирования начальной цены контракта. Как правило, медучреждения устанавливают стоимость, исходя из средних цен на кислород за последние 12 месяцев. Однако в последнее время цены на него значительно поднялись, поэтому пришлось пересчитать эту среднюю стоимость.
- Мы ожидали такой реакции участников рынка на наш первый аукцион, никакого ажиотажа нет. На сегодня емкости кислородной станции больницы бесперебойно пополняются поставщиком по ранее заключенным контрактам, есть предусмотренная законом возможность увеличить объемы поставок по ним, - прокомментировал главврач. - К тому же у нас достаточно времени, чтобы своевременно заключить очередное соглашение.
Вячеслав Коробка добавил, что победитель нового аукциона станет известен уже 22 октября, однако в документах указано, что потенциальные подрядчики могут присылать заявки на участие до 25-го числа, а сам аукцион пройдет 26 октября в электронной форме.