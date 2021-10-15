Еще одна больница в Ростове не смогла закупить кислород
В Ростове еще одно медучреждение не смогло найти поставщика кислорода для пациентов с COVID-19. Госзакупка МБУЗ горбольница № 4 признана несостоявшейся - ни один из возможных исполнителей не подал заявку. Информацию об этом 19 октября разместили на сайте государственных закупок.
По контракту поставщик должен обеспечить медучреждение 54,3 тыс. баллонов кислорода объемом по 40 литров каждый. Поставки нужно произвести до конца 2021 года. Кислород обойдется больнице почти в 5 миллионов рублей (стоимость каждого баллона составляет около 92 рублей). Горбольница планирует оплатить покупку средствами, полученными на оказание медпомощи по ОМС (прим. - обязательному медицинскому страхованию).
Вероятно, вскоре больница попробует снова приобрести жизненно необходимый газ, увеличив стоимость закупки. Как сообщал Rostov.ru, аналогичная ситуация была и у РОКБ. Областная клиническая больница не смогла найти поставщиков и опубликовала новую закупку, повысив цену контракта на шесть миллионов рублей.