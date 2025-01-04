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В Ростове едва не сгорела квартира на 2-й Краснодарской

В Ростове едва не сгорела квартира на 2-й Краснодарской
В Ростове-на-Дону едва не сгорела квартира на улице 2-й Краснодарской. Огонь разгорелся 4 января в доме № 169Б.

Пламя вспыхнуло около 08:40. В одной из квартир многоэтажки загорелись домашние вещи. Соседи почувствовали сильный запах гари и вызвали спасателей. На площади 5 квадратов огонь потушили 23 специалиста на семи автоцистернах.

К счастью, пострадавших в результате пожара нет.

- Огонь потушили через 20 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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