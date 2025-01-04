В Ростове едва не сгорела квартира на 2-й Краснодарской

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону едва не сгорела квартира на улице 2-й Краснодарской. Огонь разгорелся 4 января в доме № 169Б.Пламя вспыхнуло около 08:40. В одной из квартир многоэтажки загорелись домашние вещи. Соседи почувствовали сильный запах гари и вызвали спасателей. На площади 5 квадратов огонь потушили 23 специалиста на семи автоцистернах.К счастью, пострадавших в результате пожара нет.- Огонь потушили через 20 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.