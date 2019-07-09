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В Ростове по подозрению во взятке задержан первый замначальника СКЖД

В Ростове по подозрению во взятке задержан первый замначальника СКЖД

По подозрению в крупной взятке в Ростове задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Об этом 11 июля сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
- Подозреваемый задержан в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан. - Задержание проводилось следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области.



По версии следствия, первый заместитель начальника СКЖД и замначальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района получили более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги управленцы РЖД должны были обеспечить беспрепятственное продвижение составов поездов организации.

В доме и служебном кабинете подозреваемого проведены обыски.
В Ростове по подозрению во взятке задержан первый замначальника СКЖД
Как стало известно Rostov.ru, по подозрению в крупной взятке задержан Алексей Черняев. Он пошёл на сделку с ЗАО «ТаманьНефтегаз». Компания является одним из ведущих участников рынка перевозок нефтеналивных грузов.

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