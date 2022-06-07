В Ростове двух братьев будут судить за грабеж в особо крупном размере

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В Ростове на скамье подсудимых оказались два брата - 15 и 18 лет. Они обвиняются в грабеже в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В феврале этого года братья прогуливались по улице Шаумяна. Они заметили спящего на лавке мужчину. Парни попытались по-тихому стащить у него несколько мобильных телефонов и сумку, в которой находился один миллион рублей. Мужчина услышал шорохи рядом с собой и проснулся. Он начал кричать на карманников и вырывать сумку обратно. Однако братья оказались сильнее - им удалось сбежать вместе с украденным.Ошарашенный ростовчанин обратился в полицию. Правоохранители задержали братьев и заключили их под стражу. На них завели уголовное дело по статье «Грабеж». Свою вину они полностью признали.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.