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Несколько многоэтажек в центре Ростова остались без воды из-за аварий

Несколько многоэтажек в центре Ростова остались без воды из-за аварий
Ростовчане в центре города остались без холодного водоснабжения 16 декабря. Информацию о массовых коммунальных авариях сообщили в «АО Ростовводоканал».

Специалистами ведутся работы по устранению порыва на водопроводных сетях по улице Тургеневская. В связи с этим временно [будет ограничено холодное водоснабжение в границах улиц Береговая, Московская, Буденновского проспекта и Сиверса.

Также произошел порыв по переулку Безымянный. Из-за аварии без воды остались ростовчане по адресам: улица Скачкова, Республиканская, Ставского и Профсоюзная.

Специалисты Ростовводоканала обещают устранить все последствия коммунальных аварий и вернуть воду в дома к 18:00.
Фото: дондей
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