Несколько многоэтажек в центре Ростова остались без воды из-за аварий

Фото: дондей

Ростовчане в центре города остались без холодного водоснабжения 16 декабря. Информацию о массовых коммунальных авариях сообщили в «АО Ростовводоканал».Специалистами ведутся работы по устранению порыва на водопроводных сетях по улице Тургеневская. В связи с этим временно [будет ограничено холодное водоснабжение в границах улиц Береговая, Московская, Буденновского проспекта и Сиверса.Также произошел порыв по переулку Безымянный. Из-за аварии без воды остались ростовчане по адресам: улица Скачкова, Республиканская, Ставского и Профсоюзная.Специалисты Ростовводоканала обещают устранить все последствия коммунальных аварий и вернуть воду в дома к 18:00.