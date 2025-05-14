Фото: Ростов.ру

В Ростове для заключенных СИЗО № 1 приобретут борщевые наборы на сумму 1,5 млн рублей. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 14 мая.ГУФСИН намерено закупить 28,5 тонны овощей. В список войдут 18 тонн раннего картофеля, две тонны моркови и белокочанной капусты, 4,5 тонны свеклы и две тонны лука.За последние три года стоимость этой госзакупки увеличилась в три раза, а объем закупок сократился вдвое. Подобный тендер ранее размещала колония-поселение в поселке Садковском — в августе 2022 года.Тогда за 470 тысяч рублей можно было приобрести больше овощей — на 15,5 тонны.