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В Ростове для заключенных СИЗО № 1 приобретут борщевые наборы на сумму 1,5 млн рублей

В Ростове для заключенных СИЗО № 1 приобретут борщевые наборы на сумму 1,5 млн рублей
В Ростове для заключенных СИЗО № 1 приобретут борщевые наборы на сумму 1,5 млн рублей. Информация о тендере появилась на портале госзакупок 14 мая.

ГУФСИН намерено закупить 28,5 тонны овощей. В список войдут 18 тонн раннего картофеля, две тонны моркови и белокочанной капусты, 4,5 тонны свеклы и две тонны лука.

За последние три года стоимость этой госзакупки увеличилась в три раза, а объем закупок сократился вдвое. Подобный тендер ранее размещала колония-поселение в поселке Садковском — в августе 2022 года.

Тогда за 470 тысяч рублей можно было приобрести больше овощей — на 15,5 тонны.
Фото: Ростов.ру
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