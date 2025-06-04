В Ростове дети убирают сухие деревья в Кумженской роще вместо властей

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону дети решили убрать сухостои собственными силами. Снимки местные жители разместили в соцсетях 4 июня.В кадре ребенок самостоятельно ломает сухостои. Мальчик на вид 9-13 лет раскачал сухое дерево, и оно упало.Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Некоторые похвалили ребенка за его попытки расчистить и обезопасить Кумженскую рощи. А кому-то действия мальчика не понравились. Люди начали переживать, что дерево могло на него упасть.Жители считают, что расчисткой все же должна заняться городская администрация.