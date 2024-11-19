В Ростове аварийное дерево упало на соседнее на улице Королева

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону на улице Королева упало дерево. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 18 ноября.Как сообщили местные жители, дерево расположено возле дома №2. На снимках видно, что оно упало и повисло на соседнем. Ситуацию осложняет то, что растение находится прямо возле подъезда жилого дома. Ежедневно на участке проходят сотни людей.- Как автовладельцы не боятся там парковаться — ума не приложу, - пишет пользователь.Опасный участок оградили предупредительными лентами. Однако это может помочь ненадолго. Не исключено, что дерево может упасть прямо на головы пешеходов. Чтобы избежать ЧП жители просят убрать растение.