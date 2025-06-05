Фото: областная детская клиническая больница

В Ростове десятилетний мальчик проглотил 19 магнитных шариков. Об этом рассказали в областной детской клинической больнице.Несколько дней назад в больницу в срочном порядке доставили школьника с диагнозом «перитонит». Реаниматологи сразу же отправили его в реанимационное отделение.Было решено провести операцию с использованием лапароскопического метода, то есть без необходимости делать разрез на брюшной стенке. Однако ситуация оказалась непростой, и врачам пришлось сделать более обширный разрез. В брюшной полости они обнаружили более десяти магнитных шариков.Хирурги успешно удалили все посторонние предметы из организма пациента и восстановили целостность кишечника.После операции ребёнка выписали из больницы.Как оказалось, около месяца назад во время игры ребёнок случайно проглотил опасные предметы. Он не хотел говорить об этом родителям, надеясь, что всё пройдёт само собой. Так он ходил больше трёх недель. Но в какой-то момент ему стало плохо. К счастью, семья вовремя обратилась к врачам, и ребёнку была оказана необходимая помощь.