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В Ростове 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков

В Ростове 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков
В Ростове врачи спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 56 магнитных шариков. Об этом информацию сообщили в Областной детской клинической больнице.

В больницу 24 апреля обратилась мама с дочкой. Женщина рассказала, что малышка убирала перед сном свои игрушки, и она заметила, что магнитов нигде нет.

«А где магнитные шарики?» - спросила мама. «Я их проглотила…» - цитируют медики.

В больнице врачи сделали крохе рентгеновское исследование. К счастью, шарики оказались в желудке, не успев попасть в кишечник. В другом случае пришлось бы проводить полостную операцию.

Малышку решили экстренно прооперировать. Операция под общим наркозом прошла успешно, девочку уже выписали, и ее здоровью больше ничего не угрожает.
Фото: Областная детская клиническая больница.
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