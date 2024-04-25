В Ростове 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков

Фото: Областная детская клиническая больница.

В Ростове врачи спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 56 магнитных шариков. Об этом информацию сообщили в Областной детской клинической больнице.В больницу 24 апреля обратилась мама с дочкой. Женщина рассказала, что малышка убирала перед сном свои игрушки, и она заметила, что магнитов нигде нет.«А где магнитные шарики?» - спросила мама. «Я их проглотила…» - цитируют медики.В больнице врачи сделали крохе рентгеновское исследование. К счастью, шарики оказались в желудке, не успев попасть в кишечник. В другом случае пришлось бы проводить полостную операцию.Малышку решили экстренно прооперировать. Операция под общим наркозом прошла успешно, девочку уже выписали, и ее здоровью больше ничего не угрожает.