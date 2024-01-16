В Ростове дерево рухнуло на забор университета
В Ростове-на-Дону огромное дерево рухнуло на забор университета. Кадры с места горожане опубликовали на сайте Благоустройства.
По словам местных жителей, ствол упал на проспекте Михаила Нагибина, 13Г. На снимках видно, что растение упало на забор возле кафедры психологии ЮФУ. Рядом лежат и другие крупные ветви.
- Проезд для машин и проход для людей в аварийном состоянии, - добавили ростовчане.
Вероятно, на участке пешеходы могут получить травмы. Каждый день на территории проходят сотни студентов. Растения не только создают опасность, но и мешают на пути.
Как скоро растение вывезут, не сообщается. Чтобы избежать ЧП, местные жители просят местные власти обратить на проблему внимание.