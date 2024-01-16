В Ростове дерево рухнуло на забор университета

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону огромное дерево рухнуло на забор университета. Кадры с места горожане опубликовали на сайте Благоустройства.По словам местных жителей, ствол упал на проспекте Михаила Нагибина, 13Г. На снимках видно, что растение упало на забор возле кафедры психологии ЮФУ. Рядом лежат и другие крупные ветви.- Проезд для машин и проход для людей в аварийном состоянии, - добавили ростовчане.Вероятно, на участке пешеходы могут получить травмы. Каждый день на территории проходят сотни студентов. Растения не только создают опасность, но и мешают на пути.Как скоро растение вывезут, не сообщается. Чтобы избежать ЧП, местные жители просят местные власти обратить на проблему внимание.