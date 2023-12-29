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В Ростове дерево упало на забор детсада № 118

В Ростове дерево упало на забор детсада № 118
В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на забор детсада № 118. Снимки с места опубликовали горожане 28 декабря на сайте Благоустройства.

По словам очевидцев, на Соколова, 79/300 упало огромное дерево. На кадрах показано, что растение рухнуло прямо на забор детсада № 118. Вероятно, на участке могли пострадать как дети, так и родители, которые отводят малышей в сад.

- Дерево лежит уже с 27 ноября, - добавили ростовчане.

Несмотря на многочисленные жалобы, растение уже месяц не вывозят. Не исключено, что ситуацию с аварийным деревом ухудшила непогода.

Если растение не будет убрано в ближайшее время, пешеходы могут легко получить травмы. Чтобы избежать происшествий, дерево необходимо вывезти. Как скоро специалисты этим займутся, не сообщается.
Фото: Благоустройство
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