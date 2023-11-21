В Ростове на 37-й Линии огромное дерево перегородило дорогу

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону на 37-й Линии огромное дерево перегородило дорогу. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 21 ноября на сайте Благоустройства.По словам горожан, растение рухнуло на улице 37-я Линия, недалеко от дома № 44. На кадрах видно, что ствол треснул у корней и дерево завалилось прямо на дорогу. Из-за «препятствия» местным жителям приходится искать обходные пути.- Требуется распил и вывоз дерева, - сказано в жалобе.Вероятно, в темное время суток местные жители могут просто не заметить ствол растения. На аварийном участке существует риск получить серьезные травмы. Пока горожанам придется обходить «ловушку».