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В Ростове на 37-й Линии огромное дерево перегородило дорогу

В Ростове на 37-й Линии огромное дерево перегородило дорогу
В Ростове-на-Дону на 37-й Линии огромное дерево перегородило дорогу. Кадры местные жители опубликовали в соцсетях 21 ноября на сайте Благоустройства.

По словам горожан, растение рухнуло на улице 37-я Линия, недалеко от дома № 44. На кадрах видно, что ствол треснул у корней и дерево завалилось прямо на дорогу. Из-за «препятствия» местным жителям приходится искать обходные пути.

- Требуется распил и вывоз дерева, - сказано в жалобе.

Вероятно, в темное время суток местные жители могут просто не заметить ствол растения. На аварийном участке существует риск получить серьезные травмы. Пока горожанам придется обходить «ловушку».
Фото: Благоустройство
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