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В Ростове через мост на Зоологической возобновлено движение в двух направлениях

В Ростове через мост на Зоологической возобновлено движение в двух направлениях
В Ростове завершился ремонт моста через Темерник на улице Зоологической. Об этом 24 июня сообщили в администрации города.

Работы начались 30 апреля. На время ремонта на этом участке было организовано реверсивное движение. На мосту демонтировали старое покрытие, выполнили устройство выравнивающего и защитного слоев бетона, проложили гидроизоляцию и уложили верхний слой дорожной одежды. На ремонт было выделено более 40 млн рублей.

В настоящее время движение открыто в двух направлениях. К 1 августа планируется обустроить тротуарную часть моста, водоотводный лоток и привести в порядок перильные ограждения.

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