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В Ростове рухнула стена исторического здания

В Ростове рухнула стена исторического здания
В Ростове на Черепахина, 160 рухнула несущая стена исторического здания. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Здание было построено в 1917 году. В здании - семь квартир, из которых пять находятся в муниципальной собственности. Жилая площадь дома - 221 квадратный метр.

В декабре прошлого года дом был признан аварийным. Сейчас там жили три семьи. Две - в квартирах частной собственности и одна - в муниципальной. Остальные помещения не были заселены.

Жильцов переселили в маневренный фонд.

На данный момент дом от коммуникаций отключен. Территорию оцепили из соображений безопасности.
Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко
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