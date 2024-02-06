В Ростове рухнула стена исторического здания

Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове на Черепахина, 160 рухнула несущая стена исторического здания. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Здание было построено в 1917 году. В здании - семь квартир, из которых пять находятся в муниципальной собственности. Жилая площадь дома - 221 квадратный метр.В декабре прошлого года дом был признан аварийным. Сейчас там жили три семьи. Две - в квартирах частной собственности и одна - в муниципальной. Остальные помещения не были заселены.Жильцов переселили в маневренный фонд.На данный момент дом от коммуникаций отключен. Территорию оцепили из соображений безопасности.