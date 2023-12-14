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В Ростове жители Нахичевани на сутки останутся без воды

В Ростове жители Нахичевани на сутки останутся без воды
В Пролетарском районе Ростова произойдет плановое отключение водоснабжение. Без питьевой жидкости на сутки останутся тысячи жителей Нахичевани.

С 08:00 краны пересохнут в домах, которые находятся в границах улицы 1-ая Майской - улицы 18-ая линия - улицы Закруткина — улицы 17-ая линия. Водоснабжение обещают восстановить 15 декабря к 08:00.

По информации «Ростовводоканала», неудобства связаны с ремонтными работами.

Люди, которые не успели сформировать запасы питьевой жидкости, будут вынуждены покупать ее в магазинах.

Фото: Ростов.ру
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