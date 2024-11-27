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В Ростове часть Октябрьского района осталась без воды из-за аварий

В Ростове часть Октябрьского района осталась без воды из-за аварий
Часть Октябрьского района Ростова осталась без холодной воды из-за двух аварий. Коммунальные неприятности произошли 27 ноября в переулке Соборном и на площади 2-й Пятилетки.

Краны пересохли в домах в переулке Соборном от улицы Красноармейской до улицы Города Волос. С аналогичными проблемами столкнулись люди, проживающие в границах: улица Немировича-Данченко — улица Подъездная — площадь 2-й Пятилетки.

По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, водоснабжение планируют восстановить до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
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