В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана на набережной
В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана. Инцидент произошел 24 сентября на центральной набережной города. Информацию об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Вечером на реке Дон буксир врезался в стену веранды ресторана. В результате столкновения у ресторана была повреждена деревянная обшивка стены, а у судна появились сколы на лакокрасочном покрытии кормовой части правого борта.
По информации ведомства, никто в происшествии не пострадал.