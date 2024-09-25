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В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана на набережной

В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана на набережной
В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана. Инцидент произошел 24 сентября на центральной набережной города. Информацию об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вечером на реке Дон буксир врезался в стену веранды ресторана. В результате столкновения у ресторана была повреждена деревянная обшивка стены, а у судна появились сколы на лакокрасочном покрытии кормовой части правого борта.

По информации ведомства, никто в происшествии не пострадал.
Фото: Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ.
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