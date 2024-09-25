В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана на набережной

Фото: Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ.

В Ростове буксир протаранил стену летней веранды ресторана. Инцидент произошел 24 сентября на центральной набережной города. Информацию об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.Вечером на реке Дон буксир врезался в стену веранды ресторана. В результате столкновения у ресторана была повреждена деревянная обшивка стены, а у судна появились сколы на лакокрасочном покрытии кормовой части правого борта.По информации ведомства, никто в происшествии не пострадал.