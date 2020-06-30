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В Ростове иномарка залетела на летнюю площадку ресторана

В Ростове иномарка залетела на летнюю площадку ресторана
В Ростове водитель «Хендай» не справился с управлением и залетел на летнюю площадку ресторана «Антрекот». ДТП произошло около 16 часов 2 июля на пересечении переулка Халтуринского и улицы Красноармейской.

По предварительным данным, мужчина за рулём иномарки пытался уйти от столкновения с другими автомобилями. В результате легковушка выехала за пределы проезжей части, снесла деревянное ограждение и повалила бетонную урну для мусора. Чудом машина не сбила сидевших на летней веранде посетителей. В результате происшествия никто не пострадал.

«Хендай» получил механические повреждения, а клиенты и сотрудники заведения – небольшой шок.

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