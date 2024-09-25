В Ростовской области прошло заседание президиума комиссии по координации деятельности по борьбе с коррупцией

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Управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области совместно с региональной прокуратурой ведут работу по недопущению и устранению коррупционных правонарушений. Очередное заседание президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области состоялось 23 сентября. В рамках заседания были рассмотрены материалы проверок, проведенных в отношении 29 человек, занимающих муниципальные должности и должности глав местных администраций на контрактной основе. Об этом сообщил заместитель начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области Сергей Кулик.Также согласно информации, которая содержится в представлениях прокуроров городов и районов Ростовской области, за 2024 год управлением было инициировано 117 проверок достоверности и полноты сведений о доходах и две проверки контроля за расходами. На данный момент 107 из них завершены.По итогам проведенных управлением проверок были выявлены нарушения, и в отношении 100 лиц были предложены конкретные меры ответственности: 23 замечания, четыре выговора, 70 предупреждений, один запрет занимать должность в представительном органе муниципального образования, а также две инициативы об удалении в отставку глав муниципальных образований.