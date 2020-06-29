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В районе ростовской набережной столкнулись два судна

В районе ростовской набережной столкнулись два судна
Два судна столкнулись в реке Дон в районе набережной Ростова. Происшествие случилось 1 июля около 10:30.

Предварительно, возле Ворошиловского моста корабль«Волго-Дон» врезался в пришвартованное учебно-тренировочное судно. Что послужило причиной ЧП, не известно.
- Специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку по факту столкновения двух судов в акватории реки Дон, - сообщили в СУТ СК по РФ.

В результате происшествия никто не пострадал. У учебно-тренировочного судна повреждена одна часть. Корабли осматривают с применением криминалистической техники, следователи опрашивают судоводителей и очевидцев. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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