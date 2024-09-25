Жителей Ростова будут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за ненадлежащее содержание домашних животных. Изменения затронут главы 8 и 23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Данный документ был представлен в Госдуму в 2021 году. Инициативу вызвали многочисленные жалобы граждан на владельцев домашних животных, выгуливающих собак без намордников и поводков в общественных местах. В первом квартале 2021 года зарегистрировано 1 836 подобных обращений.Если закон примут, размер штрафа составит от 500 до 1 500 рублей для физических лиц, а для индивидуальных предпринимателей — от 3 000 до 5 000 рублей. При повторном правонарушении штрафы увеличатся: до 3 000 рублей – для граждан и до 10 000 рублей – для ИП.